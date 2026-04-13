Papa Leone replica agli Usa | Io non ho paura dell’amministrazione Trump

Il Papa ha dichiarato di non temere l’amministrazione Trump, affermando di parlare del Vangelo e di voler continuare a esprimersi pubblicamente contro la guerra. La sua posizione è stata comunicata in risposta alle recenti tensioni tra la Chiesa e gli Stati Uniti. Nessuna ulteriore precisazione è stata fornita sui dettagli delle sue dichiarazioni o sulle eventuali implicazioni politiche di queste affermazioni.