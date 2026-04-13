Algeria il gesto storico di Leone XIV | preghiera e pace al Memoriale

Lunedì 13 aprile 2026, la visita di Leone XIV in Algeria ha segnato il primo viaggio del pontefice nel paese. Durante la giornata, il Papa ha partecipato a una cerimonia al Memoriale dedicato alle vittime, dove ha recitato una preghiera per la pace. L’evento ha rappresentato un momento di incontro tra la Santa Sede e le autorità algerine, rafforzando i legami diplomatici tra le due entità.

Il ponte tra la Santa Sede e l’Algeria si è consolidato questo lunedì 13 aprile 2026, con il primo viaggio di Leone XIV in territorio algerino. Il Pontefice ha toccato terra dopo un volo della durata di due ore, portando un messaggio rivolto a chi promuove la pace, segnando un momento storico di Sant’Agostino. L’omaggio ai caduti presso il Maqam Echahid. Prima di incontrare i rappresentanti del corpo diplomatico e le autorità civili locali, il successore di Pietro ha scelto di recarsi presso il Memoriale dei Martiri. In una giornata caratterizzata da piogge intermittenti, Leone XIV ha deposto una corona di fiori davanti alla struttura monumentale alta 90 metri, che integra nel suo design tre palme stilizzate.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Algeria, il gesto storico di Leone XIV: preghiera e pace al Memoriale Ucraina, 4 anni di guerra: Papa Leone XIV invoca pace, preghieraIl Pontefice Leone XIV ha espresso profondo dolore per il protrarsi del conflitto in Ucraina, giunto ormai al quarto anno. Papa Leone XIV indice una Giornata di preghiera: sabato 11 aprile, il mondo unito per la paceUn appello universale che attraversa i confini: Papa Leone XIV rivolge un appello al mondo intero, per chiamare i fedeli a una giornata di preghiera...