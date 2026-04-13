Leo Gassmann, cantante e partecipante al Festival di Sanremo 2026 con il brano “Naturale”, è uno dei protagonisti di “Canzonissima”, lo show di Rai Uno condotto da Milly Carlucci. In un’intervista, ha parlato del rapporto con suo padre, definendolo un grande cittadino che a volte si trova in situazioni scomode nel esprimere le proprie opinioni, anche se potrebbe vivere in modo più tranquillo nel suo orto.

Leo Gassmann, reduce dall’ultima partecipazione al Festival di Sanremo 2026 con “ Naturale”, è tra i protagonisti di “Canzonissima “, lo show di Rai Uno del sabato sera con alla conduzione Milly Carlucci. Il cantautore è stato ospite, il 12 aprile, a “ Da noi. a ruota libera” di Francesca Fialdini, che è tra i giudici di “Canzonissima”. Fialdini durante l’intervista al cantante, ha fatto vedere prima la clip del padre Alessandro Gassmann che parlava proprio del figlio: “Diciamo che tra i due genitori, io sono quello che metteva i paletti, le regole. Mia moglie era quella che cercava di smussare le spigolosità, mie soprattutto, però adesso siamo proprio.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Papà è un grande cittadino. A volte si mette in situazioni scomode dicendo la propria, quando potrebbe tranquillamente vivere nel suo orto”: parla Leo Gassmann

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Leo Gassmann dopo l’affondo di papà Alessandro su Tredici Pietro e Gianni Morandi: “Io e mio padre siamo due persone diverse, che ragionano in maniera diversa. Credo intendesse che a volte ci sono regole poco chiare”Gianni Morandi ha cantato a sorpresa con il figlio Tredici Pietro durante la serata delle cover, la penultima di Sanremo 2026.

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