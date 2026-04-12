Leo Gassmann difende il padre Alessandro | Prende posizioni scomode ma ci mette sempre la faccia

Leo Gassmann ha parlato del rapporto con suo padre, Alessandro Gassmann, durante la trasmissione

Leo Gassmann a Da noi. a ruota libera racconta Alessandro Gassmann padre, l'intervento per fermare una violenza in un parcheggio e il viaggio con Aiello dopo Sanremo.🔗 Leggi su Fanpage.it

Alessandro Gassmann su Sanremo: “Non sono arrabbiato con Morandi, mi hanno impedito di andare perché sono padre di Leo”In merito alla sua mancata partecipazione al Festival di Sanremo, Alessandro Gassmann sente la necessità di fare alcune precisazioni: "Non mi si...

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Sanremo, Leo Gassmann e il messaggio della mamma: sei stato immenso