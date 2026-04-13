In un'intervista recente, la conduttrice ha parlato della sua battaglia contro un tumore che l’ha colpita in passato, ricordando il dolore e le difficoltà affrontate. Ha anche fatto riferimento a un confronto pubblico con una collega, senza entrare nei dettagli, ma sottolineando come sia stato un episodio significativo nella sua vita. La conversazione si è concentrata sui cambiamenti personali e professionali vissuti negli ultimi anni.

Tra riflessioni sul tempo che passa, nuove consapevolezze e una carriera ancora piena di impegni, Paola Perego si racconta in una fase molto intensa della sua vita. Alla vigilia dei 60 anni, la conduttrice ripercorre momenti personali delicati, segnati anche da una grave malattia, e allo stesso tempo parla del presente tra lavoro, famiglia e nuovi progetti. Paola Perego parla del suo tumore e di come sta oggi. La conduttrice ha raccontato senza filtri il periodo legato alla scoperta del carcinoma al rene, poi risolto grazie a un intervento chirurgico. « Lo chiamo con il termine corretto: un cancro. Un carcinoma maligno al rene, altro argomento tabù di cui io invece parlo liberamente », ha dichiarato, spiegando come la diagnosi sia arrivata durante controlli periodici fondamentali.🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Paola Perego e la tragedia del tumore, un taglio che ancora fa male, poi la stoccata a Simona Ventura

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