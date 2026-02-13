Ventura e Perego hanno litigato? Il marito di Simona diceva cattiverie su Paola | lo scoop assurdo ecco chi l’ha rivelato

Ventura e Perego sono finiti nel mirino delle polemiche dopo che il marito di Simona Perego, Marco Tardelli, ha accusato pubblicamente l’ex collega di aver detto cattiverie su di lui e sulla conduttrice. L’episodio, che ha preso piede sui social, ha sorpreso molti, soprattutto perché arriva a distanza di un anno da un’apparente separazione professionale senza intoppi. Tardelli ha rivelato di aver ascoltato alcune parole dure rivolte a lui e a sua moglie durante un evento privato, e questa confessione ha acceso un nuovo scontro tra le due. La vicenda si distingue perché è stata svelata da

A distanza di un anno da quella che sembrava una separazione professionale pacifica, tra retroscena e dichiarazioni al vetriolo riaffiorano tensioni inaspettate. Nel febbraio 2025 Simona Ventura aveva ufficializzato l'addio al suo storico manager Lucio Presta, scegliendo di affidarsi a Beppe Caschetto. Una notizia anticipata da Giuseppe Candela, che aveva parlato di una rottura dai toni distesi, molto diversa da quelle ben più turbolente che avevano coinvolto Amadeus e Paolo Bonolis. Oggi però lo scenario appare meno idilliaco, complice un'intervista destinata a far discutere. Il marito di Simona Ventura parlava male di Paola Perego? Ecco chi l'ha confessato. Citofonare Rai2 raddoppia e accanto a Paola Perego ci sarà un'altra conduttrice al posto di Simona Ventura A partire da marzo, il palinsesto di Rai2 si rinnova con l'aggiunta di una seconda edizione di Chi è il marito di Paola Perego, il manager Lucio Presta: "Con lui sono rinata" Argomenti discussi: Lucio Presta e Stefano De Martino: Non saluto i traditori; Lucio Presta punge anche Simona Ventura: Pensa di essere amata, ho dei dubbi. Citofonare Rai2 raddoppia!d D marzo anche il sabato a mezzogiorno. Confermata Paola Perego, ma senza Simona Ventura. Chi ci sarà al suo posto