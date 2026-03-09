Simona Ventura confessa | Volevo fare la suora poi mi sono innamorata della tv

In un’intervista, Simona Ventura ha rivelato di aver desiderato diventare suora prima di scoprire il mondo della televisione. La conduttrice ha spiegato che il suo interesse per la vita religiosa era forte in giovinezza, ma successivamente si è appassionata al mestiere di conduttrice televisiva. La conversazione è stata pubblicata su La Nuova Sardegna.

"Ma lei cosa voleva fare da grande?" Questa è una delle domande che recentemente hanno posto a Simona Ventura in un'intervista su La Nuova Sardegna. A sorprendere è sicuramente la risposta della chivassese che ha risposto ammettendo una vocazione precedente, e per certi versi sorprendente, rispetto a quella che ha poi avuto per la televisione. "La suora. Andavo a messa con mia nonna, leggevo le letture e tutti mi ascoltavano. Questo mi faceva provare un brivido", ha detto. "Poi ho capito cosa non volevo fare: chiudermi in un ufficio", ha detto, prima di ripercorrere alcuni passaggi significativi della sua carriera. "La Domenica sportiva era il mio sogno, Maria Teresa Ruta il mio punto di riferimento, volevo essere come lei. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

