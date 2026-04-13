Chiara Ferragni e il pandoro gate | Non ci sono elementi evidenti per assoluzione nel merito Cosa dicono le motivazioni della sentenza

Le motivazioni della sentenza riguardante Chiara Ferragni e il caso del pandoro gate affermano che, nonostante si riconosca la presenza di pubblicità ingannevole, non ci sono elementi chiari per procedere con un’assoluzione nel merito della vicenda. La decisione si basa su elementi valutati nel processo, senza che siano emersi fatti decisivi a favore o contro. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media e del pubblico, portando a un esame approfondito delle pratiche pubblicitarie coinvolte.

Milano, 13 aprile 2026 – Pur ritenendo "la sussistenza di una pubblicità ingannevole", come aveva già indicato l'Agcom, e quindi la "natura decettiva di quei messaggi pubblicitari" usati per promuovere via web il p andoro Pink Christmas e le uova di Pasqua, il giudice di Milano non ha potuto entrare nel merito processuale della vicenda in quant o è caduta l'aggravante della minorata difesa dei consumatori e follower di Chiara Ferragni. Lo si legge nelle motivazioni con cui Ilio Mannucci Pacini, lo scorso gennaio, ha prosciolto la influencer e altre due persone accusate dai pm di truffa aggravata. Inoltre è stato osservato che "gli elementi...🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Chiara Ferragni e il pandoro gate: “Non ci sono elementi evidenti per assoluzione nel merito”. Cosa dicono le motivazioni della sentenza Chiara Ferragni riparte da Guess: la prima campagna moda dopo il Pandoro-gateDopo il proscioglimento, Ferragni torna protagonista della moda come volto globale Guess Primavera-Estate 2026: un ritorno simbolico e professionale. Netflix corteggia Chiara Ferragni per una docuserie sul Pandoro-gate: “Per lei un cachet importante”Dopo il proscioglimento per la vicenda del Pandoro-gate e la collaborazione sottoscritta con Guess, il rilancio di Chiara Ferragni potrebbe... CHIARA FERRAGNI e il PANDORO GATE: FINE dello SCANDALO | JematriaDue