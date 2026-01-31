Jannik Sinner superiore nelle statistiche a Novak Djokovic a Melbourne ma sconfitto | la forza mentale dell’azzurro è mancata

Jannik Sinner si ferma in semifinale a Melbourne, nonostante abbia dominato le statistiche contro Novak Djokovic. L’azzurro ha perso in cinque set dopo aver giocato una partita combattuta, ma alla fine ha mancato quella forza mentale necessaria per superare il serbo. La partita è stata lunga e intensa, e Sinner ha avuto le sue chances, ma Djokovic ha mantenuto la freddezza nei momenti chiave. Ora l’Italia aspetta di vedere come reagirà all’occasione sfuggita.

Una partita dai numeri quasi surreali quella tra Jannik Sinner e Novak Djokovic. L'azzurro è stato sconfitto nella seconda semifinale degli Australian Open 2026 dall'asso serbo con il punteggio di 3-6 6-3 4-6 6-4 6-4. Un ko al quinto set che si aggiunge a una serie di precedenti negativi e che peggiora ulteriormente il bilancio del pusterese nelle sfide concluse al set decisivo: 6 vittorie e 11 sconfitte, con zero successi nelle nove partite durate oltre le 3 ore e 50 minuti, compresa quella di ieri. " Houston, abbiamo un problema? ". Dal punto di vista statistico sì, ma il match di Melbourne presenta caratteristiche del tutto particolari.

