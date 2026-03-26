Trafugato e decapitato il cadavere di Pamela Genini

Il corpo di Pamela Genini, modella di 29 anni uccisa lo scorso ottobre a Milano dall’ex compagno, è stato trafugato e decapitato. La vittima era stata uccisa dal 52enne Gianluca Soncin, che era stato arrestato dopo l’omicidio. Le autorità hanno comunicato che il cadavere è stato sottratto dal luogo dove era stato inizialmente collocato.

Il cadavere di Pamela Genini, la modella di 29 anni uccisa lo sorso ottobre a Milano dall'ex compagno, il 52enne Gianluca Soncin, è stato trafugato e decapitato. La macabra scoperta, anticipata nel corso del programma "Dentro la notizia", condotto su Canale 5 da Gianluigi Nuzzi, e confermata all'Ansa, risale a lunedì scorso quando il feretro, custodito nel cimitero di Strozza, in provincia di Bergamo, doveva essere trasferito dal loculo alla cappella di famiglia. Gli inquirenti sono al lavoro per identificare i responsabili e chiarire il movente di un gesto. - in aggiornamento -. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Trafugato e decapitato il cadavere di Pamela Genini Articoli correlati Femminicidio Pamela Genini a Milano, trafugato e decapitato il cadavere della 29enne uccisa dall’exIgnoti avrebbero aperto la bara in cui si trovava il corpo di Pamela Genini e avrebbero tagliato la testa. Leggi anche: Profanata la bara di Pamela Genini a Strozza: “Trafugato e decapitato il corpo” Una raccolta di contenuti su Pamela Genini Pamela Genini, trafugato il cadavere della giovane uccisa da Gianluca Soncin: aperta la bara e decapitato il corpoOggi, giovedì 26 marzo, nel corso della diretta di Dentro la notizia, condotto da Gianluigi Nuzzi, in onda su Canale 5 emergono sviluppi sconvolgenti sul femminicidio ... leggo.it Femminicidio Pamela Genini a Milano, trafugato e decapitato il cadavere della 29enne uccisa dall’exIl cadavere di Pamela Genini – la modella 29enne uccisa a Milano dall'ex compagno Gianluca Soncin il 15 ottobre scorso – sarebbe stato trafugato lunedì scorso, 23 marzo, e decapitato. A dare la notizi ... fanpage.it