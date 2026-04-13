Pali e alberi abbattuti dal vento oltre 40 gli interventi dei vigili del fuoco

Da ieri, i vigili del fuoco del Comando di Messina sono impegnati in oltre 40 interventi per rimuovere pali e alberi abbattuti dal vento. Il forte scirocco che ha interessato la città e la costa tirrenica ha causato danni e situazioni di pericolo che hanno richiesto l’intervento dei soccorritori. La situazione rimane sotto osservazione, con lavori in corso per mettere in sicurezza le zone interessate.

I vigili del fuoco del Comando di Messina sono impegnati, da ieri, in numerosi interventi causati dal forte scirocco che ha interessato la città e la costa tirrenica. Nella strada provinciale 45, frazione di Massa San Giovanni, squadra del distaccamento volontario di Villafranca, è intervenuta.🔗 Leggi su Messinatoday.it Raffiche di vento su Milano, alberi pericolanti e tetti scoperchiati: 40 gli interventi dei vigili del fuocoRaffiche intense e allerta gialla attiva fino a mezzanotte: squadre dei vigili del fuoco in azione da Abbiategrasso a Corsico Sono stati 38 finora... Vento, pioggia, neve e tanti alberi caduti: oltre 80 interventi in provincia dei Vigili del fuocoI Vigili del Fuoco sono impegnati ininterrottamente per fronteggiare l’ondata di maltempo che ha colpito giovedì la Romagna, con vento forte e neve... Argomenti più discussi: Cattolica verso la realizzazione del salotto urbano, il progetto alla Regione per ottenere il finanziamento; A Firenze arrivano i nuovi tram Sirio per Bagno a Ripoli: saranno tutti a batteria; Via Bovio più verde, sicura e sostenibile; Criminalità in aumento a Bellinzago: due episodi ravvicinati negli ultimi giorni. ALISSON ALLA JUVENTUS RIVOLUZIONE TRA I PALI BIANCONERI: ECCO COSA STA SUCCEDENDO - facebook.com facebook A Udine il Pali di Avrîl 2026: sfida tra giovani di Udine e Codroipo tra storia, cultura e tradizione. #Friuli #Udine #Eventi x.com