Il mago del Cremlino – Le origini di Putin la forza della parola nel Potere russo

Il film “Il mago del Cremlino – Le origini di Putin” di Olivier Assayas racconta come la figura del leader russo si sia formata attraverso le sue prime esperienze e le sue scelte. La pellicola rivela i momenti chiave che hanno plasmato il suo carattere, mostrando come le sue parole abbiano influenzato la politica russa. In una scena concreta, si vede Putin che utilizza discorsi accurati per consolidare il suo potere e guadagnare la fiducia dei suoi collaboratori.

Titolo: Il mago del Cremlino -. Le origini di Putin Titolo originale: Le mage du Kremlin Regia: Olivier Assayas Paese di produzione anno durata: Francia, USA 2025 149 min. Sceneggiatura: Olivier Assayas, Emmanuel Carrère Fotografia: Yorick Le Saux Montaggio: Marion Monnier Cast: Paul Dano, Alicia Vikander, Jeffrey Wright, Jude Law, Tom Sturridge, Will Keen, Andrei Zayats, Kaspars Kambala, Andris Keiss, Magne-Håvard Brekke Produzione: Curiosa Films, Gaumont, France 2 Cinéma Distribuzione: 01 Distribution Programmazione: Notorious Cinemas Curno, Capitol Bergamo, UCI Cinemas Orio, Arcadia Stezzano, Treviglio Anteo spazioCinema