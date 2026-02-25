Bambole di Pezza | La parola femminista è importante in una società in cui ancora non c' è parità Noi non vogliamo comandare in casa vogliamo potere ovunque

Ed è proprio su questo terreno che si accende il confronto. Durante un incontro, alla band è stata rivolta una domanda che ha il tono della provocazione: «Avete testi femministi. Non pensate che oggi questa contrapposizione sia un po’ vecchia?». La risposta arriva immediata: «La parola femminista è importante, soprattutto in una società in cui la parità non c’è ancora». Arriva la replica, che parte da un vecchio presupposto, sbagliato: «Non è una società patriarcale. Dietro ogni grande uomo c’è una grande donna. A casa mia comanda mia moglie». Un’affermazione che, nel giro di poche ore, è diventata materia da social, video virali e discussioni infinite. Ma le Bambole di Pezza hanno saputo replicare fin da subito: «Capisco il tema del nucleo familiare. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

