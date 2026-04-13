Durante la 32esima giornata di Serie A, si è giocato il match tra Fiorentina e Lazio, terminato con un risultato di 1-0 a favore dei padroni di casa. La rete decisiva è arrivata grazie a Gosens. La partita è stata seguita in tempo reale, con aggiornamenti su moviola, tabellino e cronaca live. La giornata ha visto anche altre sfide, tutte trasmesse in diretta, con le formazioni e i dettagli delle singole partite disponibili online.

Mercato Juve, addio a Hjulmand? Il danese verso una big europea che ora è in vantaggio! Cosa sta succedendo Calciomercato Lazio, sirene francesi per Zaccagni: quel club studia il colpo. Ecco le ultimissime Pagelle Fiorentina Lazio, la decide un gol di Gosens! Zaccagni e Dia fuori giri – I VOTI Pellegrino si racconta: «Idoli? Da piccolo guardavo Ibrahimovic e Ronaldo. Mi piace come si muove Lautaro. Il mio sogno.» Mancini vince in Qatar: l’Al-Sadd conquista il titolo con una giornata d’anticipo, decisivo proprio quel giocatore! I dettagli Atletico Madrid, Simeone alla vigilia del Barcellona: «Ruggeri ha avuto alti e bassi, ma sta lavorando bene.🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Diretta gol Serie A: Fiorentina Lazio 1-0, decide Gosens

DIRETTA / Fiorentina-Lazio 1-0, regge il gol di GosensCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA83' Cambio nella Fiorentina: esce Fazzini ed entra Solomon, che si rivede in campo dopo l'infortunio che lo ha...

Diretta gol Serie A LIVE: Fiorentina Pisa, decide il gol di KeanKilicsoy Cagliari, il riscatto si avvicina: il turco sempre più vicino alla permanenza in rossoblù! I dettagli Como, torna di moda un giocatore per i...

Le parole di Robin Gosens al termine di Lazio vs Fiorentina

Argomenti più discussi: Fiorentina - Lazio; Fiorentina-Lazio: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A; Fiorentina-Lazio: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Serie A: in campo alle 20,45 Fiorentina-Lazio DIRETTA Probabili formazioni.

Serie A, Fiorentina-Lazio 1-0: gol di Gosens. Approfondisci qui - facebook.com facebook

De Gea e Gosens frenano la Lazio, la Fiorentina tira un sospiro di sollievo Tre punti importantissimi per la Viola che si porta a +8 dalla zona retrocessione. È Gosens a mettere la firma sul tabellino #CorrieredelloSport x.com