Diretta gol Serie A | Fiorentina Lazio 1-0 decide Gosens

Da calcionews24.com 13 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la 32esima giornata di Serie A, si è giocato il match tra Fiorentina e Lazio, terminato con un risultato di 1-0 a favore dei padroni di casa. La rete decisiva è arrivata grazie a Gosens. La partita è stata seguita in tempo reale, con aggiornamenti su moviola, tabellino e cronaca live. La giornata ha visto anche altre sfide, tutte trasmesse in diretta, con le formazioni e i dettagli delle singole partite disponibili online.

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