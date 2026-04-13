La Fiorentina ha vinto 1-0 contro la Lazio nell'incontro valido per la 32ª giornata di Serie A disputato allo Stadio Olimpico. Il match è stato deciso da un gol di Gosens, che potrebbe avere ripercussioni sulla classifica di entrambe le squadre. Sono stati assegnati i voti ai giocatori, evidenziando le prestazioni migliori e peggiori della partita. La sfida ha segnato un punto importante per la squadra toscana in chiave salvezza.

Voti, top e flop della sfida dello Stadio Olimpico, valevole per la 32° giornata del campionato di Serie A, che si è chiusa La Fiorentina batte la Lazio nel posticipo della 32esima giornata di campionato. Una vittoria che permette agli uomini di Vanoli di riscattare il pesante ko in Conference League sul campo del Crystal Palace e di guadagnare tre punti fondamentali nella corsa salvezza. Grazie a questo successo gli uomini di Vanoli raggiungono quota trentacinque punti, portandosi a più otto su Lecce e Cremonese e facendo un importante (e probabilmente decisivo) passo in avanti verso la salvezza. Niente da fare invece per la Lazio che dopo il pareggio con il Parma della scorsa settimana, è costretta alla resa con i viola.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - PAGELLE E TABELLINO Fiorentina-Lazio 1-0: Gosens, un gol dal profumo di salvezza

Fiorentina-Lazio 1-0: Gosens gol salvezza, Ratkov e Zaccagni sbattono su De GeaLa Lazio perde per uno a zero contro la Fiorentina nella 32esima giornata di Serie A.

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De Gea e Gosens frenano la Lazio, la Fiorentina tira un sospiro di sollievo Tre punti importantissimi per la Viola che si porta a +8 dalla zona retrocessione. È Gosens a mettere la firma sul tabellino #CorrieredelloSport x.com