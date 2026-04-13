Pagani auto travolge pedoni durante la festa della Madonna delle Galline

Nel pomeriggio di oggi, durante i festeggiamenti per la Madonna delle Galline, un’auto ha investito alcuni pedoni in via Malet. La scena ha causato grande sconcerto tra i presenti, con soccorritori che sono intervenuti sul posto. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento, mentre le autorità stanno svolgendo i rilievi del caso. Nessuna informazione ufficiale sui feriti o sulle cause dell’accaduto.

Paura nel pomeriggio durante i festeggiamenti per la Madonna delle Galline, dove un’auto ha travolto alcuni pedoni in via Malet. Secondo le prime informazioni, il veicolo avrebbe sbandato per cause ancora da accertare, finendo contro alcune persone presenti lungo la strada. Intervento dei soccorsi. I malcapitati sono stati immediatamente soccorsi dai sanitari del 118, giunti sul posto in pochi minuti, e trasferiti in ospedale per gli accertamenti del caso. Nonostante la dinamica dell’incidente, nessuno dei feriti risulterebbe in gravi condizioni. Accertamenti in corso. Sul luogo dell’accaduto sono intervenute le forze dell’ordine, che stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica e chiarire le cause che hanno portato il conducente a perdere il controllo dell’auto.🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Pagani, auto travolge pedoni durante la festa della Madonna delle Galline Incidente durante la festa per la Madonna delle Galline a Pagani: pedoni travolti da un'autoTensione, nel pomeriggio, a Pagani durante i festeggiamenti per la Madonna delle Galline: per cause da accertare, infatti, in via Malet, un'auto... Incidente durante la festa per la Madonna delle Gallina a Pagani: pedoni travolti da un'autoTensione, nel pomeriggio, a Pagani durante i festeggiamenti per la Madonna delle Galline: per cause da accertare, infatti, in via Malet, un'auto...