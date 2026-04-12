Incidente durante la festa per la Madonna delle Gallina a Pagani | pedoni travolti da un' auto

Nel pomeriggio di oggi a Pagani, durante i festeggiamenti per la Madonna delle Galline, un'auto si sarebbe sbandata in via Malet, travolgendo alcuni pedoni. L'incidente ha causato tensione tra i presenti, mentre le forze dell'ordine sono intervenute sul posto per effettuare i rilievi e accertare le cause dell'accaduto. Al momento, non sono stati comunicati dettagli sulle condizioni delle persone coinvolte.

Tensione, nel pomeriggio, a Pagani durante i festeggiamenti per la Madonna delle Galline: per cause da accertare, infatti, in via Malet, un'auto sarebbe sbandata, travolgendo alcuni pedoni. I malcapitati sono stati soccorsi dai sanitari e condotti in ospedale, ma nessuno sarebbe in gravi.🔗 Leggi su Salernotoday.it Pagani celebra la Festa della Madonna delle Galline: il programma completoDal 10 al 14 aprile le strade e le corti del centro storico di Pagani ospitano l'edizione 2026 della Festa della Madonna del Carmelo, nota come... Due pedoni travolti da un'auto nel Teramano: sono in prognosi riservataDue pedoni sono stati travolti da un'auto a Roseto degli Abruzzi ed entrambi sono ricoverati in prognosi riservata.