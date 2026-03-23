Padel la Coppa dei Club Umbria | via alla corsa per le finali regionali e nazionali

Superano i preturni di Gold cup Bartoccini Grata Loca Blu, Arena Padel Fastweb, Olimpus F.lli Palomba, Thunder Love, Mapepa Blu, Sparte Padel Verde ed entrambe le formazioni del Palapadel, la Storm e la Smash. Potremo vedere in esclusiva i video della Coppa dei Club Umbria di padel nella trasmissione tv Noi Sport Very Important Play: prima messa il mercoledì in prima serata alle 21.30 su Retesole (canale 11 in Umbria e 110 in provincia di Roma) nella trasmissione Noi Sport by Msp Italia. In replica il giovedì alle 17 e la domenica con un doppio appuntamento alle 14.15 e alle 22.30. Ogni puntata può essere rivista anche sul canale Youtube Msp Noisport. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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