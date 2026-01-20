imprese manca il ricambio generazionale

In molte imprese di Arezzo si osserva una carenza di ricambio generazionale, piuttosto che di aziende stesse. La mancanza di un piano di successione rischia di compromettere il futuro di molte realtà locali, lasciando senza guida le aziende a breve termine. È importante affrontare questa problematica per garantire continuità e stabilità nel tessuto imprenditoriale della zona.

Arezzo, 20 gennaio 2026 – Non sono le i mprese a mancare, ma il ricambio generazionale. Non c’è un piano per il dopo e molte aziende rischiano di trovarsi tra qualche anno senza una guida. Il 37,3% degli imprenditori toscani a capo di piccole e medie imprese infatti ha più di 60 anni. E’ questo l’identikit degli imprenditori toscani, tracciato da Perpethua, società specializzata in operazioni di passaggio generazionale, fusioni e acquisizioni per le piccole e medie imprese, che insieme a un programma di intelligenza artificiale ha realizzato un Osservatorio sulle Pmi p er capire la continuità del sistema produttivo regionale, il rischio di perdita di valore e competenze e la necessità di pianificare a lungo termine da parte degli imprenditori toscani. 🔗 Leggi su Lanazione.it

