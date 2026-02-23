Un tour guidato su Bari fortificata prende il via a causa della fortezza che proteggeva la città nel passato. La visita si concentra sulle mura antiche e sui bastioni ancora visibili nel centro storico. I partecipanti scopriranno come queste strutture difensive sono state fondamentali per resistere agli attacchi nel corso dei secoli. L’appuntamento è previsto per domenica 1 marzo alle 16.45, con un percorso che attraversa i punti più significativi delle fortificazioni.

Domenica 1 marzo – ore 16.45Appuntamento con l’itinerario “Bari Fortificata – La città dalle possenti mura”.Un percorso dedicato alla Bari medievale, cinta da imponenti mura verso la terraferma e protetta dal suo maestoso castello, come ricordava già Giovanni Adorno nel suo Itinerarium Terrae Sanctae.In occasione della Domenica al Museo, l’ingresso al Castello è gratuito. Il contributo per la visita guidata è di 15 euro (gratuito per i minori).Durata: circa 2 oreNel corso dell’itinerario visiteremo:Castello (con sotterranei)Mura AragonesiBaluardo di Sant’AntonioCorte CatapanoPorta NovaPunto di incontro: Piazza Federico IIPrenotazione obbligatoria tramite WhatsApp: 3403394708(indicare cognome e numero di partecipanti) Bari sotto – sopra con apertura straordinaria di S. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Cade dalle mura di Saturnia durante la notte: 21enne in elisoccorso in ospedaleUn giovane di 21 anni è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale dopo essere caduto dalle mura di Saturnia durante la notte di Capodanno.

Leggi anche: Arezzo "Città del Natale" o "Città del buio fuori le mura" ?

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Bari e la gara della Città metropolitana per 90mila alberi, il Tar respinge il ricorso: «Aggiudicazione legittima»BARI - Avanti tutta con la forestazione urbana dell’area metropolitana. Il Tar ha bocciato il ricorso contro l’aggiudicazione dell’appalto Pnrr da circa 6 milioni di euro per la messa a dimora di ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Pnrr. Il piano della ASL per la città di Bari: 60 milioni per potenziare territorio e ospedaliPreviste 5 Case di Comunità, l’ex Mercato Carrante sarà sede dell’Ospedale di comunità mentre l’edificio di Via Lopez ospiterà una Cot per le attività di telemedicina e assistenza domiciliare. Fuori ... quotidianosanita.it

La Costa dei Trulli si racconta alla BIT di Milano 2026. Mercoledì 11 febbraio, ore 14 Sala conferenze Padiglione Regione Puglia (Pad. 11 – Stand M01 M19 P02 P20) I sindaci di Ostuni, Monopoli, Fasano, Polignano, Mola di Bari, Castellana Grotte, Ceglie - facebook.com facebook