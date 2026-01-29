Al via la ' Fiera delle Associazioni' | una giornata per scoprire il cuore solidale del territorio

Questa mattina è iniziata la ‘Fiera delle Associazioni’, una giornata dedicata a conoscere le realtà del terzo settore che operano sul territorio. Più di cinquanta associazioni si sono messe in mostra, offrendo ai visitatori l’occasione di scoprire i loro progetti e le loro attività. La manifestazione si svolge in centro, attirando tante persone interessate a capire come vengono aiutati i più bisognosi e come si costruisce un’economia solidale. Per tutto il giorno, volontari e rappresentanti delle associazioni sono a disposizione per raccontare le loro storie e ris

Al via la 'Fiera delle Associazioni', un'intera giornata alla scoperta di oltre cinquanta realtà associative del terzo settore. L'intento comune, anche per questa seconda edizione, è quello di promuovere la partecipazione attiva, la cittadinanza solidale e il lavoro di rete, mettendo in relazione.

