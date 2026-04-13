Over 55 alla conquista del web | Non più analfabeti digitali

Sempre più persone sopra i 55 anni si avvicinano al mondo digitale, sfatando così il mito degli analfabeti digitali. Tra loro ci sono coloro che hanno partecipato attivamente alla nascita e allo sviluppo della rivoluzione tecnologica tra gli anni Novanta e i primi Duemila. Questa fascia di età, quindi, non è più esclusa dal progresso digitale, ma si sta rinnovando attraverso nuove competenze e familiarità con strumenti e piattaforme online.

ANALFABETI digitali? Tutt’altro: tra i "nuovi anziani", infatti, ci sono coloro che hanno creato e vissuto appieno la rivoluzione digitale a cavallo fra gli anni Novanta e i primi Duemila. In Italia, il 71% degli over 55 usa i social media, il 35% effettua acquisti online in autonomia e un altro 8% con l’aiuto di familiari o amici, il 67% conosce l’intelligenza artificiale generativa e il 34% l’ha già utilizzata (percentuale che sale al 63% tra chi vive con i figli). Inoltre, una quota significativa dichiara di possedere competenze digitali: il 59% si ritiene competente nell’utilizzo di app di messaggistica, il 53% nelle ricerche online, il 43% nell’uso di e-mail e il 37% nei pagamenti online.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Over 55 alla conquista del web: "Non più analfabeti digitali" Trump e un pinguino alla conquista della Groenlandia, ironia del web"Embrace the penguin": abbraccia il pinguino: è diventato virale il post della Casa Bianca generato con l’Ia su X con la foto di Donald Trump di... Leggi anche: Sul web spuntano i giardini digitali, spazi dove poter coltivare le proprie passioni. Ecco perché sono più "sani" dei social media