Sul web spuntano i giardini digitali spazi dove poter coltivare le proprie passioni Ecco perché sono più sani dei social media

Sul web sono comparsi i giardini digitali, nuovi spazi dove gli utenti possono coltivare le proprie passioni senza le pressioni di like e commenti. A differenza dei social media, non puntano a far crescere follower o a generare interazioni rapide. Sono ambienti più tranquilli, pensati per chi vuole dedicarsi a ciò che ama senza stress.

N on sono blog, né hanno la velocità e l’interazione dei social. E non sono pensati per avere follower o per ricevere commenti. I Digital Garden, o giardini digitali, sono degli spazi di tranquillità digitale, che si stanno facendo sempre più strada sul web. Il loro successo? La libertà di poter coltivare il proprio spazio, liberi da algoritmi, limiti normativi, posizionamenti e trend. «Vorremmo un mondo senza Internet»: la confessione (amara) della Gen Z X Leggi anche › Safer Internet Day 2025. Se la paura del revenge porn non frena i giovani dal condividere. tutto Digitial Garden, il piacere di “coltivare” uno spazio digitale. 🔗 Leggi su Iodonna.it

