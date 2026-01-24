trump e un pinguino alla conquista della groenlandia ironia del web

Recentemente, un’immagine creata dall’intelligenza artificiale ha fatto il giro del web, mostrando Donald Trump e un pinguino che, insieme, si dirigono verso le montagne ghiacciate della Groenlandia. La scena, accompagnata dalla didascalia “Embrace the penguin”, ha suscitato ironia e curiosità, evidenziando come l’umorismo digitale possa creare immagini sorprendenti e divertenti, spesso condivise su piattaforme come X.

"Embrace the penguin": abbraccia il pinguino: è diventato virale il post della Casa Bianca generato con l’Ia su X con la foto di Donald Trump di spalle che cammina sulla neve insieme ad un pinguino che regge la bandiera Usa, dirigendosi verso le montagne ghiacciate con la bandiera della Groenlandia. Un’idea tratta dal documentario del 2007 "Encounters at the end of the world" di Werner Herzog, che immortala anche un pinguino che si allontana dal gruppo da solo in direzione contraria alla vita. Ma l’immagine lanciata dai social manager del tycoon ha suscitato non poche ironie e meme sui social, a partire dal fatto che i pinguini vivono solo nell’emisfero australe. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Trump, la Groenlandia e la foto col pinguino: stavolta la Casa Bianca stecca

Gli Usa alla conquista della Groenlandia, «non cambiano idea»

