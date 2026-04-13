Ospedale vecchio al via il cantiere da 35 milioni di euro per ostello laboratori studentato e archivi | FOTO
È stato avviato il cantiere per la trasformazione dell’ospedale storico di Viterbo, con un investimento di 35 milioni di euro. L’intervento prevede la realizzazione di un ostello, laboratori, spazi per studenti e archivi, rendendo il complesso un centro dedicato alla cultura. I lavori rappresentano un intervento di riqualificazione dell’edificio, che si estende su un’area significativa nel centro della città.
L'ospedale Grande degli infermi di Viterbo sta per cambiare pelle definitivamente: in avvio il cantiere che lo trasformerà in un centro della cultura. Il progetto, sostenuto dalla Regione Lazio, mette in campo un investimento complessivo di 35 milioni di euro, frutto di una sinergia tra i.🔗 Leggi su Viterbotoday.it
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LA CITTÀ CHE CAMBIA Ospedale vecchio, al via il cantiere da 35 milioni di euro per ostello, laboratori, studentato e archivi: "Intervento storico e rivoluzionario per Viterbo e il rilancio del centro storico" https://www.viterbotoday.it/~go/i/36238875450275 - facebook.com facebook