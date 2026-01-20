Post alluvione al via il ripristino della Sp 75 ' Monteleone' | cantiere da 5,2 milioni di euro

Mercoledì 21 gennaio inizieranno i lavori di ripristino e messa in sicurezza della strada provinciale 75 “Monteleone”, danneggiata dall’alluvione di maggio 2023. L’intervento, dal valore di 5,2 milioni di euro, mira a ripristinare la funzionalità della strada e a rafforzarne la resistenza agli eventi atmosferici, garantendo un miglioramento della sicurezza per cittadini e utenti.

