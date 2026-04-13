Oscar Freire arrestato l'ex campione di ciclismo accusato di violenza domestica dalla moglie

L'ex campione di ciclismo, noto per aver vinto tre volte il titolo mondiale, è stato arrestato in seguito a una denuncia presentata dalla ex moglie, che lo accusa di molestie e violenza domestica. L'arresto è stato eseguito dalle forze dell'ordine sulla base delle accuse presentate. La vicenda è attualmente oggetto di indagini da parte delle autorità competenti.

Il tre volte campione del mondo di ciclismo Oscar Freire è stato arrestato dopo la denuncia dell'ex moglie che lo accusa di molestie.🔗 Leggi su Fanpage.it Violenza domestica nei confronti dei figli e della moglie: 35enne arrestatoL'uomo, avebbe picchiato la figlia 17enne e minacciato l'altro figlio di appena 8 anni. Violenza domestica a Vicenza, 60enne picchiava la moglie ripetutamente in casa, arrestatoUn cittadino indiano di 60 anni è stato arrestato a Vicenza per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, in esecuzione di un ordine di...