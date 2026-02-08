Violenza domestica nei confronti dei figli e della moglie | 35enne arrestato

I carabinieri di Grammichele hanno arrestato un uomo di 35 anni accusato di violenza domestica. L’uomo, un bracciante agricolo, avrebbe maltrattato la moglie e i figli, provocando lesioni e commettendo anche violenza sessuale. L’intervento è stato possibile grazie alla collaborazione tra carabinieri, polizia locale e le compagnie di Caltagirone e Palagonia.

L'uomo, avebbe picchiato la figlia 17enne e minacciato l'altro figlio di appena 8 anni. La ragazza è stata soccorsa e trasportata in ospedale, dove le sono stati diagnosticati traumi con prognosi di 10 giorni L'uomo, già noto alle forze dell'ordine per comportamenti violenti nei confronti dei figli minorenni e della moglie 40enne, è finito sotto indagine dopo che la donna si è rivolta ai carabinieri per chiedere aiuto. Nel corso della vita matrimoniale, secondo quanto emerso, la vittima aveva più volte cercato di minimizzare i comportamenti del marito, sperando in un miglioramento della situazione familiare.

