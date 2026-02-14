Un uomo di 60 anni di origini indiane ha preso a pugni la moglie più volte nella loro casa a Vicenza, causando ferite che hanno richiesto cure mediche. La polizia lo ha arrestato ieri sera dopo aver ricevuto una segnalazione di violenza domestica. Ora l’uomo dovrà trascorrere più di tre anni in cella, in attesa del processo.

Un cittadino indiano di 60 anni è stato arrestato a Vicenza per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica. L’uomo dovrà scontare 3 anni e 7 mesi di reclusione per una lunga serie di episodi di violenza domestica commessi tra il 2018 e il 2022 a Mussolente. Violenza domestica a Vicenza L’arresto è avvenuto nella mattinata del 13 Febbraio 2026 presso l’Albergo Cittadino del Comune di Vicenza, in Via Giordano 5. Gli agenti della Squadra Mobile della Questura hanno rintracciato il soggetto, già destinatario di un ordine di carcerazione, e hanno dato esecuzione al provvedimento restrittivo. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Violenza domestica a Vicenza, 60enne picchiava la moglie ripetutamente in casa, arrestato

I carabinieri di Grammichele hanno arrestato un uomo di 35 anni accusato di violenza domestica.

Un uomo di 43 anni, nigeriano e residente a Terni, è stato arrestato giovedì scorso dai carabinieri.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Abusi e violenze su minori, numeri in crescita nel Vicentino: oltre 300 casi l'anno; Royal Family sempre più attiva nel sociale, ma bufera Epstein su Andrea; Condannato per maltrattamenti, torna a vivere dai genitori: loro per paura dormono in auto. Allontanato di nuovo, rifiuta il...

Violenza domestica: accoltella la moglie alla schiena. Divieto di avvicinamento e braccialetto elettronicoLa vittima risulta aver già subito plurimi atti di violenza e aggressioni fisiche ripetute nel tempo ... 055firenze.it

Maltratta e minaccia il compagno, braccialetto elettronico per una donnaScatta il pugno duro della giustizia a Vicenza in un singolare e preoccupante caso di violenza domestica, dove l'aggressore è una donna e la vittima è il compagno convivente. La Squadra Mobile della ... iltempo.it

Gentile Iscritta / Gentile Iscritto, USIC, in collaborazione con AnFoC, è lieta di informarti dell’organizzazione del Corso professionale sul Codice Rosso, un percorso formativo di elevato profilo dedicato alla prevenzione e al contrasto della violenza domestica e facebook