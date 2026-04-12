Il centrosinistra ha annunciato ufficialmente la candidatura di Anna Forte alla presidenza della Municipalità di Mestre-Carpenedo. La scelta è stata comunicata in occasione di un evento pubblico, con l’obiettivo di affrontare le prossime elezioni amministrative. La presentazione della candidata rappresenta un passo importante per le forze politiche che sostengono questa lista, che si preparano a confrontarsi con le altre forze in campo.

Il centrosinistra ha ufficializzato la propria strategia per la Municipalità di Mestre-Carpenedo, presentando Anna Forte come candidata alla presidenza del territorio. L’annuncio è avvenuto durante un incontro tenutosi il 11 aprile 2026, in cui Andrea Martella, candidato sindaco, ha voluto indicare la figura di Forte come la scelta più idonea per affrontare il prossimo ciclo amministrativo. Un profilo radicato tra impegno civico e competenza territoriale. La decisione politica punta su una personalità che ha costruito la propria reputazione attraverso una costante presenza nella vita pubblica di Venezia e della zona di Mestre. Secondo quanto...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mestre-Carpenedo: Anna Forte guida la sfida del centrosinistra

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