Nelle Marche oltre 11mila casi di tumore ogni anno il consiglio | Ogni paziente si sottoponga a 5 vaccinazioni

Nelle Marche, ogni anno si registrano più di 11.000 nuovi casi di tumore, un dato che preoccupa le autorità sanitarie. La causa principale è l'invecchiamento della popolazione, che aumenta il rischio di sviluppare questa malattia. La regione ha deciso di intensificare la prevenzione: il consiglio è che ogni paziente si sottoponga a cinque vaccinazioni raccomandate per rafforzare il sistema immunitario contro alcune forme di tumore. La maggior parte delle diagnosi riguarda uomini e donne sopra i 65 anni, che spesso devono affrontare trattamenti complessi.

Alla Clinica Oncologica di Ancona arriva la campagna contro l'esitazione vaccinale - Raccomandate antipneumococcica, antinfluenzale, anti-zoster, anti-Hpv e anti-Covid Ogni anno nella Regione Marche le nuove diagnosi di cancro sono oltre 11mila. Nella maggioranza dei casi si tratta di uomini e donne over 65 che devono affrontare il difficile percorso della malattia. Tutti i pazienti, a prescindere dall'età, dovrebbero sottoporsi a 5 fondamentali vaccinazioni: l'antipneumococcica, l'antinfluenzale, l'anti-Herpes zoster, l'anti-Hpv e l'anti-Covid. Sono dei presidi sanitari che aiutano il malato oncologico nel percorso di cura e difendono l'organismo debilitato da pericolose infezioni.