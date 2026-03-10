Quadri orario nuovi Istituti Tecnici | dalle classi prime del 2026 27 Scienze sperimentali disciplina unica Modifiche anche alle classi di concorso?

Il Ministero ha pubblicato i quadri orario aggiornati per i nuovi Istituti Tecnici, che entreranno in vigore dalle classi prime del 202627. La revisione comprende l’introduzione di una disciplina unica di Scienze sperimentali e modifiche alle classi di concorso. Gli allegati al Decreto dettagliano gli indirizzi e le articolazioni degli istituti tecnici, con specifiche per i vari percorsi di studio.

Quadri orario dei nuovi Istituti Tecnici: il Ministero li ha pubblicati con allegati al Decreto recante la revisione dell'assetto ordinamentale degli istituti tecnici e la definizione degli indirizzi e delle articolazioni, in vigore nelle classi prime dal 202627. L'articolo Quadri orario nuovi Istituti Tecnici: dalle classi prime del 202627 Scienze sperimentali disciplina unica. Modifiche anche alle classi di concorso?. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

