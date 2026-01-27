Juve ufficiale l’addio | si trasferisce subito nella Liga

La Juventus annuncia ufficialmente la partenza di un suo calciatore, che si trasferisce immediatamente nella Liga. La notizia segna un importante cambiamento per il club e apre nuovi scenari nel calciomercato internazionale. In questo contesto, la squadra si prepara a riorganizzare la rosa e affrontare la nuova stagione con un roster rivisitato.

Altra batosta per la Juve dal calciomercato: il comunicato ufficiale sancisce il suo trasferimento nel campionato spagnolo. Era stato a lungo accostato alla Juventus ed è stato davvero vicino al trasferimento in bianconero, ma ecco il colpo di scena proprio in dirittura d’arrivo. Guido Rodriguez, centrocampista della Nazionale argentina classe ’94, non giocherà in Serie A ma nella Liga spagnola. Davvero una pessima notizia per Luciano Spalletti e per tutti i sostenitori bianconeri. Guido Rodriguez (LaPresse) – Calciomercato.it Ecco il comunicato ufficiale che sancisce il suo passaggio in Spagna: “ Il Valencia CF ha raggiunto un accordo con il West Ham United per il trasferimento di Guido Rodríguez. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Il Milan ha ufficializzato la cessione definitiva di un suo giocatore, che nelle prossime ore trasferirà le proprie prestazioni all’Ajax.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

