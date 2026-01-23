Addio alla Juve ora è ufficiale | giocherà nel Marsiglia di De Zerbi

È ufficiale: l’ex giocatore della Juventus si trasferisce al Marsiglia di De Zerbi. La firma è stata conclusa, segnando un nuovo capitolo nella sua carriera internazionale. La notizia rappresenta una svolta importante per il club francese e una perdita per la squadra italiana. Restano ora da attendere i dettagli dell’accordo e le implicazioni per il percorso futuro del calciatore.

Pessime notizie per la Juventus e per Spalletti: è ormai fatta per il suo trasferimento nel campionato francese. La Juve lo aveva corteggiato a lungo e aveva pensato proprio a lui per sistemare la mediana a disposizione di Luciano Spalletti, ma Quinten Timber giocherà nel campionato di Ligue 1. Il centrocampista olandese classe 2001, infatti, è un nuovo giocatore dell’ Olympique Marsiglia: lo rende noto lo stesso club allenato da Roberto De Zerbi attraverso un comunicato ufficiale apparso poco fa sui propri canali. Timber (LaPresse) – Calciomercato.it Quinten Timber è un mix perfetto di quantità e qualità: bravo nella posizione di mediano difensivo grazie alle sue straordinarie doti fisiche e abile anche a giocare in posizione più avanzata, grazie ad un buonissimo dribbling e a una grande visione di gioco. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Marsiglia, Longoria: «De Zerbi è l’allenatore ideale per noi. Ora abbiamo nove infortunati, è un segnale d’allarme»Pablo Longoria ha commentato la situazione del Marsiglia, sottolineando come De Zerbi rappresenti l’allenatore ideale per la squadra.

Mercato Juve, sfuma definitivamente un obiettivo di Comolli: ha firmato per il Marsiglia di De ZerbiUn'importante operazione di mercato si conclude con la firma di un giocatore per il Marsiglia di De Zerbi, segnando la definitiva esclusione di un obiettivo di Comolli dal mercato della Juventus.

