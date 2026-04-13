Arredi di lusso ma taroccati | operazione Gamba corta blitz anche nel Leccese

Nell’ambito dell’operazione denominata “Gamba corta”, i militari del Nucleo di polizia economico-finanziaria della guardia di finanza di Torino hanno scoperto un traffico di arredi di lusso falsificati. L’indagine ha coinvolto anche il territorio del Leccese, dove sono stati effettuati controlli e sequestri di mobili contraffatti che imitavano design di alta gamma. L’operazione ha portato alla denuncia di diverse persone ritenute responsabili della rete di commercio illegale.

TORINO – Non è tutto oro quello che luccica, e spesso non è nemmeno vero design. Lo hanno scoperto i militari del Nucleo di polizia economico-finanziaria della guardia di finanza di Torino che, con l’operazione denominata “Gamba corta”, hanno smantellato una vasta rete di commercio di mobili e.🔗 Leggi su Lecceprima.it Operazione "Gamba Corta": arredamento contraffatto sotto sequestro. La rotta del falso dalla Puglia al PiemonteUn giro d’affari illecito che imitava le grandi firme del design italiano, smantellato all'alba dai militari del Nucleo di Polizia... Maxi operazione antidroga: 9 arresti, blitz anche nel BrescianoUna maxi operazione antidroga è scattata all’alba di oggi, martedì 20 gennaio: nel mirino della Polizia di Stato è finita una rete criminale...