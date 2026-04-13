All’alba, le forze dell’ordine hanno sequestrato un vasto stock di arredamento contraffatto, scoperto durante un’operazione denominata

Un giro d’affari illecito che imitava le grandi firme del design italiano, smantellato all'alba dai militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Torino. L’operazione “Gamba Corta” ha portato al sequestro di oltre 6.500 pezzi, tra lampade e sedute iconiche, e al deferimento di 14 responsabili. Un’inchiesta che, pur partendo dal capoluogo piemontese, ha trovato basi logistiche cruciali in Puglia, confermando il ruolo della regione come snodo per il commercio di prodotti di arredamento di alta gamma, anche quando illegali. Il blitz e la rete pugliese L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Torino, ha monitorato per mesi i flussi commerciali fisici e i portali di e-commerce.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Operazione "Gamba Corta": arredamento contraffatto sotto sequestro. La rotta del falso dalla Puglia al Piemonte

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