Lacchiarella maxi sequestro di abbigliamento contraffatto | intercettati oltre 65mila capi con falso logo Armani

La Guardia di Finanza ha scoperto un grosso deposito a Lacchiarella, dove erano nascosti più di 65mila capi d’abbigliamento con il logo “Armani” falsificato. Durante l’operazione, i finanzieri hanno trovato e sequestrato tutta la merce, che sarebbe stata destinata alla vendita illegale. L’intera operazione ha portato alla scoperta di un giro di contraffazione molto esteso nella zona.

Lacchiarella, 29 gennaio 2026 - Oltre 65mila capi d'abbigliamento contraffatti recanti il marchio "Armani" sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza nel corso di un'operazione condotta nel territorio di Lacchiarella. In particolare, i Finanzieri della Compagnia di Melegnano hanno individuato, nei pressi di uno showroom, alcuni imballaggi contenenti capi d'abbigliamento con loghi riconducibili alla nota casa di moda. Il controllo è stato esteso a un capannone in uso alla società titolare della merce, all'interno del quale sono stati rinvenuti ulteriori articoli contraffatti. Lacchiarella, maxi sequestro di abbigliamento contraffatto Le verifiche sono poi proseguite nella zona circostante, dove i militari hanno intercettato, a pochi chilometri di distanza, un rimorchio con container che trasportava altra merce recante gli stessi segni distintivi falsi.

