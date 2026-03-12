Nel 1973, il cantante Al Bano ha riferito di essere stato trattenuto per un mese in un albergo di Teheran. L’artista ha descritto quell’esperienza come il primo caso di sequestro collegato all’ascesa delle guardie rivoluzionarie in Iran. La sua testimonianza fornisce dettagli su quell’episodio, senza entrare in analisi o motivazioni.

Il cantante Al Bano ha raccontato di essere stato trattenuto in un albergo di Teheran per un intero mese nel 1973, descrivendo l’evento come il primo caso di sequestro legato all’ascesa delle guardie rivoluzionarie. Questa narrazione colloca l’inizio del trionfo dei pasdaran sei anni prima della rivoluzione islamica vera e propria, creando una discrepanza temporale evidente con la storia ufficiale dell’Iran. Durante un’intervista alla trasmissione radiofonica condotta da Giorgio Lauro e Nancy Brilli, l’artista ha confuso le date storiche, attribuendo a un periodo precedente l’esistenza di forze che sarebbero state istituite solo dopo il 1978. La questione sembra ruotare attorno a un rifiuto di esibirsi, motivato inizialmente da problemi economici ma successivamente ridefinito come una battaglia religiosa contro i nuovi poteri emergenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

