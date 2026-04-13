Roma operazione Italia-Spagna | smantellata una cellula di ladri itineranti di gioielli

Una collaborazione tra la Polizia Nazionale Spagnola e la Polizia di Stato Italiana ha portato allo smantellamento di una cellula di ladri che si spostava tra i due paesi. La banda era specializzata in furti di gioielli, effettuati con tecniche di destrezza. L’operazione ha portato all’arresto di alcuni sospettati e al sequestro di merce rubata. Sono in corso ulteriori indagini per approfondire il coinvolgimento di altri soggetti.

Un’ operazione congiunta della Polizia Nazionale Spagnola e della Polizia di Stato Italiana ha permesso di smantellare una una cellula itinerante di ladri specializzati in furti con destrezza di gioielli. Quattro persone sono state arrestate per la presunta commissione di 21 reati in gioiellerie in tutta la Spagna, alcuni dei quali commessi anche 10 anni fa, dove si sono appropriate di oltre 500.000 euro in gioielli. Gli arrestati, provenienti dall’ Italia, residenti a Roma, realizzavano azioni criminali in Spagna della durata di 5 giorni, durante le quali agivano in modo tale da non essere rintracciati: non lasciavano tracce negli hotel, cambiavano frequentemente veicolo e telefono e percorrevano ogni giorno centinaia di chilometri tra diverse località.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Roma, operazione Italia-Spagna: smantellata una cellula di ladri itineranti di gioielli “Raid razzisti organizzati dagli ultras”: 4 arresti a Roseto. Smantellata cellula di estrema destraDalla curva del palasport, dove seguivano la squadra di basket nel campionato di Serie A2, alle spedizioni punitive a sfondo razziale nelle strade. Leggi anche: L'oro alle stelle scatena i ladri a Roma. Così i gioielli di famiglia diventano "fantasma" in 24 ore