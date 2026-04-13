Operatore della Croce Rossa accusato di omicidio | indagini in corso ma la colpevolezza sembra inequivocabile

Un operatore della Croce Rossa è sotto indagine per la morte di cinque persone anziane. Le autorità stanno conducendo le verifiche necessarie, mentre le prime indiscrezioni indicano che la colpevolezza potrebbe essere evidente. Le indagini sono in corso e si attendono eventuali aggiornamenti ufficiali. La vicenda ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e delle forze dell’ordine.

Sono emersi degli sviluppi in merito al caso dell’ operatore della Croce Rossa indagato della morte di cinque persone anziane. Attraverso le intercettazioni telefoniche, la giudice per le indagini preliminari Ilaria Rosati ha disposto la custodia cautelare in carcere per Luca Spada. Il ragazzo, soccorritore ventisettenne della Croce Rossa di Forlimpopoli-Bertinoro (Emilia-Romagna), risulta abbia intrattenuto diversi dialoghi che mostrano inequivocabilmente le intenzioni di Spada. Proseguono le indagini per l’operatore della Croce Rossa accusato di omicidio. Come emerso dalle ricostruzioni precedenti, le vittime decedute, pur avendo tutte malattie croniche, non versavano in condizioni di emergenza.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Operatore della Croce Rossa accusato di omicidio: indagini in corso, ma la colpevolezza sembra «inequivocabile» Forlì, operatore della Croce Rossa accusato di omicidio plurimoA Forlì un operatore della Croce Rossa di 27 anni risulta indagato dalla Procura di Forlì con l’ipotesi di accusa di omicidio plurimo. Cosa si sa delle indagini sull’operatore della Croce Rossa accusato di aver ucciso cinque anzianiLe intercettazioni telefoniche con riferimenti espliciti alle morti hanno convinto il tribunale a mandarlo in carcere preventivamente Sono state le...