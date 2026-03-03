Forlì operatore della Croce Rossa accusato di omicidio plurimo

A Forlì, un operatore della Croce Rossa di 27 anni è stato iscritto nel registro degli indagati dalla Procura con l’accusa di omicidio plurimo. La notizia è stata confermata dalle autorità locali, che stanno conducendo le indagini per chiarire i fatti. Al momento, non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle circostanze dell’indagine.

A Forlì un operatore della Croce Rossa di 27 anni risulta indagato dalla Procura di Forlì con l'ipotesi di accusa di omicidio plurimo. L'accusa è relativa alla morte di cinque anziani avvenuta a bordo di ambulanze tra il febbraio e l'estate del 2025. I decessi sono tutti avvenuti durante il trasferimento dal domicilio verso l'ospedale. Era sempre presente il medesimo operatore sui mezzi di soccorso. Le indagini, condotte dai Carabinieri del Nucleo operativo di Forlì con il supporto del Nas, sono ancora in corso. Secondo quanto si apprende, l'ipotesi è che l'indagato possa aver somministrato delle sostanze alle vittime, tutte anziane, per indurne il decesso.