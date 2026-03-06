Bimba ustionata durante il bagnetto a Villanterio | trasportata d’urgenza al Niguarda

Una bambina di meno di un anno è rimasta ustionata dall'acqua troppo calda durante il bagnetto a Villanterio. La madre ha subito chiamato i soccorsi, e la piccola è stata trasportata d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Niguarda. L’incidente si è verificato in casa, provocando grande preoccupazione tra i familiari. La prognosi e le condizioni della bambina non sono ancora state rese note.

Momenti di grande paura nel Pavese per una bimba di meno di un anno rimasta ustionata dall'acqua troppo calda mentre la madre le stava facendo il bagnetto in casa. L'episodio è avvenuto nel pomeriggio di venerdì 6 marzo a Villanterio, piccolo centro della provincia di Pavia al confine con quella di Lodi. La madre, accortasi subito della gravità della situazione quando la piccola ha iniziato a piangere disperatamente, ha immediatamente chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con automedica e ambulanza inviata da AREU Lombardia. Dopo le prime cure, vista la situazione, è stato richiesto anche l'intervento dell'elisoccorso, che ha trasportato d'urgenza la bambina all'Ospedale Niguarda.

