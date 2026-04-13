Operai morti in via Marturano eseguite le autopsie | lavoratori in assemblea nei cantieri

Sono state eseguite le autopsie sui due operai deceduti venerdì scorso in via Ruggero Marturano, dove sono caduti dal cestello di una gru che si è piegata. Nel frattempo, alcuni lavoratori si sono riuniti in assemblea nei cantieri coinvolti. Le indagini sulle cause dell’incidente sono in corso, mentre le autorità continuano a raccogliere informazioni sul contesto dell’accaduto.

Eseguite le autopsie sui corpi dei due operai morti venerdì scorso in via Ruggero Marturano cadendo dal cestello della gru che si è piegata. Gli esami sono stati eseguiti all'istituto di medicina legale del Policlinico.Secondo la prima ricostruzione della Squadra mobile, Daniluc Tiberi, romeno di.🔗 Leggi su Palermotoday.it Leggi anche: Operai morti in via Marturano, Amato: "Ennesima tragedia, controlli insufficienti" I due operai morti nell'incidente sul lavoro in via Marturano, è il giorno dell'autopsiaSarà eseguita oggi al Policlinico l'autopsia sui corpi di Daniluc Tiberi Un Mihai, 50 anni, e Najahi Jaleleddine, 41 anni, i due operai morti cadendo... Argomenti più discussi: I due operai morti nell'incidente sul lavoro in via Marturano, è il giorno dell'autopsia; Incidente sul lavoro a Palermo, morti due operai caduti da una gru; Due operai morti a Palermo, precipitati dal carrello della gru che travolge l'officina: un ferito grave; Incidente sul lavoro a Palermo, due operai morti caduti da una gru. REI TV. . Torniamo sulla vicenda dei 2 operai morti nell'incidente sul lavoro. Prevista oggi l’autopsia sui corpi delle vittime. A tre giorni dal fatto Iniziano intanto le prime proteste - facebook.com facebook Operai morti a Palermo, rilievi della scientifica sul luogo dell'incidente Un laser scanner 3D per registrare tutti i dettagli della tragedia di via Marturano prima della rimozione della gru da cui è crollato il cestello @TgrRai @crisspinella x.com