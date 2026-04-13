Openda Juve scattano le condizioni per il riscatto dal Lipsia! La cifra che sborseranno i bianconeri in estate

Loïs Openda è diventato ufficialmente un giocatore della Juventus dopo che sono state definite le condizioni per il riscatto dal Lipsia. La società bianconera investirà una cifra specifica in estate per assicurarsi definitivamente il suo cartellino. Al momento, il trasferimento è stato concluso e il calciatore è ora di proprietà della Juventus.

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