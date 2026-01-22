Nico Gonzalez Juve ecco quante presenze mancano per far scattare l’obbligo di riscatto E i bianconeri guadagnerebbero questa cifra

Nico Gonzalez potrebbe presto diventare un giocatore della Juventus, a seconda delle presenze accumulate in questa stagione. Conoscere il numero esatto di partite ancora necessarie permette di comprendere quando si attiverà l’obbligo di riscatto da parte dei bianconeri, che ne trarranno anche un vantaggio economico. In questo articolo, analizziamo i dettagli della clausola e le conseguenze per entrambe le parti coinvolte.

Nico Gonzalez Juve, ecco quante presenze mancano per far scattare l'obbligo di riscatto in favore dei Colchoneros. E i bianconeri guadagnerebbero questa cifra. Nico Gonzalez ha salutato Torino dopo una sola annata avara di soddisfazioni, condita da pochissime luci e troppe ombre che ne hanno limitato il rendimento complessivo. Acquistato nell'estate del 2024 dalla Fiorentina a fronte di un investimento importante di 30 milioni più bonus, il giocatore è stato ceduto all'Atletico Madrid proprio nelle battute conclusive della sessione estiva di mercato. MERCATO JUVE, LE ULTIME Il trasferimento in Liga si è concretizzato sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto, una formula che prevede però una clausola automatica molto precisa per la trasformazione del titolo.

Nico Gonzalez all’Atletico Madrid: quando scatta l’obbligo di riscattoNico Gonzalez si è trasferito all’Atletico Madrid dalla Juventus, con un accordo di prestito oneroso e diritto di riscatto.

