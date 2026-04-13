Open Week sulla salute della donna al Policlinico | visite gratuite dal 21 al 28 aprile aggiornato il calendario della Geriatria
Dal 21 al 28 aprile, presso il Policlinico “G. Martino”, si terrà l’Open Week dedicata alla salute della donna, un’iniziativa promossa dalla Fondazione Onda ETS. Durante questa settimana, saranno offerte visite, screening ed esami gratuiti focalizzati sulla prevenzione femminile. La manifestazione rappresenta un’occasione per le donne di sottoporsi a controlli senza costi, con un calendario aggiornato che include anche un’attenzione particolare alla salute geriatrica.
Torna anche quest’anno al Policlinico “G. Martino” l’(H) Open Week sulla salute della donna, l’iniziativa promossa dalla Fondazione Onda ETS che dal 21 al 28 aprile porterà a Messina una serie di visite, screening ed esami gratuiti dedicati alla prevenzione femminile. Un appuntamento ormai.🔗 Leggi su Messinatoday.it
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