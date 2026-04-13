Open day per fare il passaporto a Monza | come prenotarsi e quando sarà

A Monza, il 18 aprile, si terrà un Open Day dedicato al rilascio del passaporto presso la questura locale. L’evento si svolgerà dalle 8 alle 13 e sarà riservato a coloro che hanno effettuato la prenotazione anticipata. L’iniziativa permette ai cittadini di ottenere il passaporto in un’unica giornata senza dover fissare un appuntamento in modo tradizionale.

Torna l’Open day per fare il passaporto a Monza. La questura di Monza e della Brianza ha programmato per sabato 18 aprile un “Open Day” dalle 8 alle 13 esclusivamente per gli utenti che si sono prenotati.Come prenotarsi ed entro quandoPer prenotarsi e poter usufruire dell’Open Day, gli utenti.🔗 Leggi su Monzatoday.it

Passaporto: open day straordinario in questura a MonzaMonza, 13 Aprile 2026 – La Questura di Monza e della Brianza ha programmato per sabato 18 aprile un Open Day dalle ore 8 alle ore 13, aperto...

Carta d’identità elettronica a Roma, nuovi open day il 7 e 8 febbraio: dove e come prenotarsiSabato 7 e domenica 8 febbraio uffici anagrafici dei Municipi VI, VII, XI e XII ed ex Pit aperti per la carta d’identità elettronica a Roma.

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Il 23 aprile 2026, (H) Open Day sulla Salute della Donna all’Ospedale di Lavagna Anche quest’anno, l’Ospedale di Lavagna aderisce all’(H) Open Day sulla salute della donna, promosso dalla Fondazione Onda ETS negli oltre duecento presidi sanitari insig facebook