Referendum ora Merloni dice che non ricorda di aver usato Garlasco per propaganda | il video in cui lo fece

Merloni ha dichiarato di non ricordare di aver utilizzato Garlasco per scopi propagandistici, dopo che in passato era stato mostrato un video in cui affermava:

"Votate perché non ci debba più essere una vergogna come quella che stiamo vedendo a Garlasco", disse Giorgia Meloni a dicembre 2025, lanciando da Atreju la campagna referendaria. Ieri, quando le è stato chiesto cosa c'entri il caso di Garlasco con la riforma, ha fatto un mezzo passo indietro: "Voi dite che l'ho citato, l'avrò citato perché è un caso di giustizia che sta impattando molto". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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