Maxi operazione antimafia nel casertano | blitz dei Carabinieri contro clan camorristico

Questa mattina i Carabinieri di Caserta hanno lanciato una grande operazione contro un gruppo di camorristi. In tutto il territorio, decine di uomini stanno perquisendo case e locali sospettati di essere legati al clan. L’obiettivo è smantellare un’organizzazione accusata di attività illecite e intimidazioni. Nessuna ufficialità sulle persone coinvolte, ma la polizia fa sapere che si tratta di un’azione importante contro la criminalità organizzata.

Secondo quanto si apprende, i reati contestati a vario titolo agli indagati comprendono associazione per delinquere di stampo camorristico, estorsione, incendio, detenzione e porto illegale di armi, oltre al traffico di sostanze stupefacenti. Contestate anche ricettazione, minacce e lesioni personali. I dettagli del blitz saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa fissata per le ore 10.30 presso la sala Beatrice (8° piano) della Procura di Napoli. L’incontro sarà presieduto dal Procuratore Capo Nicola Gratteri e vedrà la partecipazione del Comandante Provinciale dei Carabinieri di Caserta, Colonnello Manuel Scarso. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Maxi operazione antimafia nel casertano: blitz dei Carabinieri contro clan camorristico Approfondimenti su Caserta Operazione Camorra: clan Licciardi, maxi operazione dei carabinieri a Napoli Roma, colpo al clan Senese: maxi blitz dei carabinieri Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Caserta Operazione Argomenti discussi: I 181 arresti a Palermo, 19 condannati del mandamento Porta Nuova; Mafia, il business della droga gestito dai boss di Porta Nuova: 19 condanne; Messina, altri sei arresti per droga nel rione CEP: maxi operazione della polizia; Blitz a Scampia contro il clan Raia: 15 misure cautelari in carcere. I 181 arresti a Palermo, 19 condannati del mandamento Porta NuovaElicottero carabinieri in azione la notte del blitz antimafia Sono arrivate da parte del ... msn.com Mafia a Palermo, arrivano le condanne per due boss del clan Porta NuovaTribunale di PalermoPorta Nova PALERMO – Proseguono le condanne da parte del Gup sulla ... msn.com Proseguono le condanne da parte del Gup sulla maxi operazione antimafia di carabinieri e polizia che nel febbraio dello scorso anno ha portato a 181 misure cautelari. I primi condannati sono 19 imputati del mandamento mafioso di Porta Nuova accusati di tr - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.