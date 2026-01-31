I carabinieri di Guasila hanno arrestato due persone ieri mattina. L’intervento fa parte di un’operazione più grande contro lo spaccio di droga, portata avanti dai militari con l’aiuto di diversi reparti della provincia del Sud Sardegna. L’azione si è svolta senza incidenti, e ora gli arrestati si trovano nelle mani delle forze dell’ordine in attesa di ulteriori sviluppi.

Nella mattinata di ieri, i carabinieri della Compagnia di Guasila hanno eseguito due fermi d'indiziato di colpa nell'ambito di un'operazione antidroga che ha coinvolto diversi nuclei investigativi della provincia del Sud Sardegna. Gli arresti sono stati eseguiti in esecuzione di un provvedimento emesso dal gip del Tribunale di Cagliari, su richiesta della Procura distrettuale antimafia. I due soggetti, entrambi di età compresa tra i 35 e i 45 anni, sono stati accusati di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso aggravato dal fatto che l'attività criminale sarebbe stata organizzata in maniera strutturata, con reti di distribuzione già attive nei comuni limitrofi.

© Ameve.eu - Arresti a Guasila nel contesto di un’operazione antimafia coordinata dai carabinieri

